Inter, faccia a faccia Spalletti-Marotta: clima disteso sul caso Icardi

Luciano Spalletti ha incontrato oggi Beppe Marotta e tutta la dirigenza dell'Inter dopo il botta e risposta sul rinnovo di Mauro Icardi.

La vittoria sul campo del Parma ha restituito serenità in casa Inter, ma la situazione relativa a Mauro Icardi resta ancora un rebus. Il nodo contrattuale ha scatenato il botta e risposta tra Luciano Spalletti e Beppe Marotta, che oggi si sono incontrati per un chiarimento generale.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Secondo quanto riferito da 'Sky Sport', l'allenatore nerazzurro ha parlato con l'intera dirigenza del club affrontando diversi argomenti. Stando alle ultime indiscrezioni il colloquio è stato distensivo: una chiacchierata per spegnere le piccole scintille create dopo la gara di Parma.

Prosegue però il digiuno di Mauro Icardi, che nelle ultime giornate ha deluso le aspettative con prestazioni non all'altezza: nel momento più delicato della stagione l'Inter ha bisogno dei goal del suo capitano per puntare in alto.