Inter all'inglese: primi contatti col Tottenham per Ndombélé

L'Inter potrebbe pescare nuovamente dal Tottenham per il centrocampo: a Conte piace Ndombélé, si valuta un possibile scambio.

Sempre più un'impronta 'british' per l' che verrà: dopo gli arrivi di Lukaku, Sanchez, Eriksen, Moses e Young, Conte potrebbe accogliere un altro giocatore proveniente dalla Premier League.

Secondo quanto riportato da 'Sky Sport', sono stati avviati i primi contatti col per discutere di Tanguy Ndombélé, roccioso centrocampista che gli 'Spurs' acquistarono un anno fa dal per la super cifra di 60 milioni di euro.

Il francese piaceva ai nerazzurri già prima dello sbarco a Londra: per Mourinho non è affatto incedibile, tanto che non è da escludere che venga impostato uno scambio tra le due società (allo 'Special One' piacciono Brozovic, Perisic e Skriniar). Inoltre i rapporti sono ottimi, consolidati dall'affare Eriksen concluso a gennaio.

Ndombélé non ha entusiasmato particolarmente durante la sua prima stagione in : due reti e quattro assist su un totale di 29 presenze. La cura Conte, però, potrebbe bastare per fargli rivivere i tempi d'oro di Lione.