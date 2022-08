Il croato dello Stoccarda è l'obiettivo dei nerazzurri in caso di partenza di Robin Gosens, finito nel mirino del Bayer Leverkusen.

L'Inter corre immediatamente ai ripari. Dopo il blitz a Milano del Bayer Leverkusen per Robin Gosens, i nerazzurri hanno subito individuato il possibile sostituto del tedesco ex Atalanta, che potrebbe lasciare Milano ad otto mesi di distanza dal suo arrivo.

Il profilo scelto dall'amministratore delegato Beppe Marotta e dal direttore sportivo Piero Ausilio è quello di Borna Sosa, 24enne croato in forza allo Stoccarda.

L'offerta con la formula del prestito oneroso da 2 milioni di euro con obbligo di riscatto a determinate condizioni fissato a 28 milioni del Bayer Leverkusen per Gosens ha 'costretto' l'Inter ha muoversi celermente sul fronte Sosa, con i nerazzurri che hanno presentato una proposta di prestito con diritto di riscatto allo Stoccarda.

CHI È BORNA SOSA

Nato e cresciuto a Zagabria, Borna Sosa ha fatto tutta la trafila nel prestigioso settore giovanile della Dinamo - da sempre fucina di talenti - prima di esordire in prima squadra. Il classe 1998 ha debuttato tra i 'grandi' il 7 marzo 2015, a 17 anni e 44 giorni, nel successo casalingo per 2-0 nel derby contro l'NK Zagabria.

Nei mesi successivi, Sosa ha scalato le gerarchie, diventato protagonista nell'annata 2016/2017. Totalizzerà 6 assist in 41 apparizioni, prima del grande salto in Bundesliga. Nell'estate del 2018, lo Stoccarda lo strappa al club croato con un assegno da 6 milioni di euro.

In Germania ci mette un po' a venire fuori, anche a causa di un contesto che non gli permette di emergere. La prima stagione si conclude con appena 12 presenze e la retrocessione dalla Bundesliga alla Zweite Liga con un rendimento al di sotto delle aspettative, condizionato soprattutto dai problemi fisici.

Nell'annata successiva, il tecnico Pellegrino Matarazzo trova la formula perfetta per il suo Stoccarda con il 3-4-3 con Silas e Nico Gonzalez (ora alla Fiorentina) come esterni. Scelta che penalizza l'impiego di Sosa, che gioca poco e non riesce a trovare continuità.

Nell'estate 2020 si parla di una possibile cessione di Borna Sosa, ma alla fine l'addio non si concretizza. Con la promozione in Bundesliga, cambia lo scenario anche per il croato. Nico Gonzalez viene spostato sulla linea degli attaccanti, con Sosa che viene impiegato maggiormente a sinistra.

3-4-3, ma anche 4-3-3. Nel girone di ritorno della passata stagione è stato impiegato anche nel ruolo di terzino un un difesa a quattro. La qualità principale di Borna Sosa è rappresentata proprio dal piede mancino: i suoi cross sono telecomandati e in grado di trovare i compagni con grande precisione. Non a caso è incaricato di occuparsi per i calci da fermo. Al contrario, il croato deve migliorare nella fase difensiva, in cui al momento non eccelle.

Cresciuto con David Alaba come modello di riferimento, in Germania Borna Sosa è maturato definitivamente, confermando le doti intraviste già ai tempi della Dinamo Zagabria. 3 goal e ben 23 assist - la specialità del classe '98 - in 86 presenze è l'attuale bottino del 24enne, che con lo Stoccarda è riuscito a fare un ulteriore passo in avanti in attesa del grande salto, nonostante qualche infortunio di troppo che lo ha tenuto fuori dal rettangolo verde di gioco. La tenuta fisica è uno dei punti interrogativi legati al terzino sinistro croato, alle prese con una serie di problemi che finora lo hanno frenato.

L'ultimo infortunio durante il ritiro precampionato ha spinto Matarazzo a puntare su Silas nel ruolo di esterno sinistro, con Borna Sosa che al momento non è considerato una prima scelta. Lo Stoccarda non lo ritiene, infatti, indispensabile, soprattutto dopo l'arrivo di Vagnoman dall'Amburgo a destra, che consente di spostare Silas sull'altra corsia.

Uno scenario che potrebbe favorire un trasferimento all'Inter, che lo ritiene la giusta alternativa a Gosens in caso di partenza del tedesco ex Leverkusen.

LA CROAZIA E LA NUOVA STAGIONE

Un anno fa è arrivato anche l'esordio con la Croazia - dopo tutta la trafila nelle giovanili fino all'Under 21 - grazie a Zlatko Dalic: prima e subito titolare nello 0-0 contro la Russia delle qualificazioni ai Mondiali in Qatar. Un debutto arrivato dopo aver sfiorato Euro 2020 con la Germania: Sosa aveva fatto capire alla federcalcio croata di voler vestire la maglia della nazionale teutonica, prima di un dietrofront con tanto di lettera ufficiale di scuse per poter giocare con la Croazia.

Dopo aver toccato la doppia cifra tra goal e assist nella passata stagione (2 reti e 9 passaggi vincenti), Borna Sosa ha ricominciato la nuova stagione con il solito mix tra problemi fisici e un posto da titolare. Dopo aver saltato l'esordio con il Lipsia a causa di problemi agli adduttori, il 24enne è subentrato nella sfida contro il Werder Brema, prima di giocare dall'inizio le ultime due sfide contro Friburgo e Colonia.

Già nel mirino dell'Atalanta da settimane, potrebbero essere proprio il nero e l'azzurro i colori nel futuro di Borna Sosa. L'esterno croato classe '98 è un obiettivo dell'Inter, che sta provando a strapparlo allo Stoccarda e vuole affidargli l'eredità di Gosens in caso di partenza del tedesco direzione Leverkusen.