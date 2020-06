Inter, si ferma Brozovic: problema muscolare, salta Samp e Sassuolo

Il centrocampista croato non sarà a disposizione di Antonio Conte almeno per le prossime due partite.

La ripartenza di Antonio Conte è già amara, tra sconfitta in semifinale di Coppa e infortuni. Dopo Sensi, l' dovrà fare a meno anche di Marcelo Brozovic.

Come hanno accertato gli esami oggi, il centrocampista croato potrebbe dover stare fermo 7-10 giorni per un problema muscolare , per la precisione un risentimento al muscolo tibiale posteriore della gamba sinistra.

"Marcelo Brozovic si è sottoposto oggi a esami strumentali, presso l’Istituto Humanitas di Rozzano, dopo un problema riscontrato durante l’allenamento di ieri. Gli accertamenti hanno evidenziato un risentimento al muscolo tibiale posteriore della gamba sinistra. Le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni".

Il problema in allenamento toglie a Conte il perno del proprio centrocampo: per le sfide contro e , salvo clamorosi ribaltoni, Brozovic non dovrebbe essere a disposizione.

La speranza, nel migliore dei casi, sarebbe quella di riaverlo per la trasferta di del 28 giugno. Al suo posto potrebbe giocare Borja Valero, sostituto naturale nel ruolo di centrale dei tre di centrocampo.