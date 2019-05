Insulti a Mihajlovic, la moglie svela: "E' stato un rappresentante delle forze dell'ordine"

Un pre-partita movimentato quello della finale di Coppa tra e : oltre agli scontri di alcuni ultras con la polizia anche un episodio spiacevole che ha visto protagonista Sinisa Mihajlovic prima di arrivare all'Olimpico.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

L'allenatore del è stato trattenuto da alcuni poliziotti dopo aver ricevuto pesanti insulti ("zingaro di merda"). Parole che, secondo la moglie Arianna Rapaccioni, sarebbero state rivolte proprio da un rappresentante delle forze dell'ordine.

Questo il post pubblicato dalla compagna dell'allenatore tramite il proprio profilo Instagram:

L'articolo prosegue qui sotto

"In seguito ad alcune verifiche, occorre fare una doverosa correzione in merito a quanto accaduto ieri sera a nei pressi di Ponte Milvio prima della finale di tra Atalanta e Lazio. A insultare Sinisa Mihajlovic non è stato un tifoso biancoceleste, scenario che in effetti lasciava piuttosto perplessi vista la lunga e fruttuosa militanza del serbo nel club capitolino, bensì un rappresentante delle forze dell'ordine (probabilmente un vigile, ma sono in corso accertamenti) addetto al controllo dei varchi d'accesso allo stadio Olimpico. Dopo un breve battibecco, sorto per futili motivi, il soggetto in questione ha utilizzato il non eidficante epiteto "zingaro", e da lì la reazione del tecnico rossoblù, poi allontanato da quattro poliziotti".