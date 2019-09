Insigne e il fantacalcio: "In attacco ho Immobile e Dzeko"

Lorenzo Insigne si è raccontato in una lunga intervista a 'Il Mattino'. Dopo aver analizzato la sua situazione personale e l'imminente sfida di Champions League contro il , ha avuto modo anche di parlare del resto della .

Insigne, a precisa domanda, ha elencato i difensori più forti del campionato. Quelli più difficili da superare-

"Uno l'abbiamo noi, è Koulibaly. E sono fortissimi anche Manolas e Maksimovic. Guardando agli avversari dico Chiellini, veramente un osso duro: Bonucci è forte, come il giovane olandese De Ligt, ma l'assenza di Giorgio è pesante per la . Gli faccio un grosso in bocca al lupo e spero che torni in campo al top al più presto".