Inghilterra ko in Repubblica Ceca: prima sconfitta nelle qualificazioni dal 2009

L'Inghilterra va avanti con Kane, ma si fa rimontare e perde in Repubblica Ceca: finisce una lunghissima striscia positiva di 43 risultati.

Potrà non aver conquistato nulla, potrà non essere mai arrivata nemmeno in finale, ma da 10 anni all' riusciva benissimo una cosa: rimanere imbattuta nelle qualificazioni a Europei o Mondiali. Fino a oggi, il giorno in cui una lunghissima striscia di risultati si è interrotta.

Perdendo in per 2-1, la nazionale dei Tre Leoni ha conosciuto la sconfitta dopo 43 partite di qualificazione in cui era rimasta imbattuta. L'ultimo ko risaliva addirittura ai gironi che conducevano ai Mondiali di 2010: il 10 ottobre del 2009, praticamente 10 anni esatti fa, in (1-0).

The #ThreeLions are beaten in Prague, as the Czech Republic come from behind to claim the three points. pic.twitter.com/RRSdCnkMCd — England (@England) October 11, 2019

Da quella notte di Dnipro, come detto, si è aperta una striscia d'imbattibilità di addirittura 43 partite nelle quali l'Inghilterra o ha vinto o, nel peggiore dei casi, si è portata a casa il pareggio. Quasi sempre ha trionfato, a dire il vero: 34 successi e 9 pari.

E dire che l'Inghilterra era passata in vantaggio anche in Repubblica Ceca, grazie a un rigore fulmineamente messo a segno da Harry Kane. I padroni di casa non si sono però dati per vinti: hanno prima pareggiato con il centrale Brabec, al primo goal in nazionale, quindi hanno trovato la rete della vittoria a 5 minuti dal termine con Ondrasek.

La qualificazione agli Europei del prossimo anno non sembra essere comunque in dubbio per l'Inghilterra: la squadra di Southgate è stata raggiunta a 12 punti proprio dalla Repubblica Ceca, che ha peraltro disputato una partita in più, ma si trova a +5 sul terzo posto occupato dal Kosovo. La fine dell'imbattibilità brucia, insomma, ma neppure troppo.