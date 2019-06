Inghilterra-Camerun Femminile, furia contro il VAR: le africane minacciano di uscire dal campo

Il VAR prima ha convalidato il goal del 2-0 inglese e poi annullato il possibile 2-1 del Camerun. Le africane minacciano di lasciare il campo.

Ottavi di finale ad alta tensione in dove, durante la gara valida per i Mondiali femminili tra e Camerun, le africane hanno protestato in modo veemente per alcune decisioni prese dall'arbitro su indicazione del VAR.

Il primo episodio controverso avviene allo scadere del primo tempo quando, sul risultato di 1-0 per l'Inghilterra, il raddoppio firmato dalla White inizialmente viene annullato per fuorigioco ma poi è stato convalidato al VAR.

Le giocatrici del Camerun non ci stanno e si rifiutato di riprendere il gioco. A loro dire infatti la bandierina, alzata troppo frettolosamente dalla guardalinee, le avrebbe indotte a fermarsi favorendo così il goal inglese.

A quel punto le calciatrici africane si sono riunite a centrocampo per decidere il da farsi e alla fine hanno ripreso il gioco. Il lungo stop ha poi costretto l'arbitro ad assegnare ben sei minuti di recupero prima di mandare le squadre negli spogliatoi.

A inizio ripresa però gli animi si sono accesi ancora: il Camerun infatti ha segnato il goal del possibile 2-1 ma è intervenuto il VAR, stavolta annullando la rete per fuorigioco e scatenando le nuove proteste del Camerun che ha minacciato di lasciare il campo.

Anche stavolta però, dopo alcuni minuti, la partita è ripresa regolarmente fino al triplice fischio. L'Inghilterra batte 3-0 il Camerun e vola ai quarti. Tra le polemiche.