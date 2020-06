Altro infortunio al Milan: Duarte rischia un mese di stop

Stiramento al flessore per il difensore brasiliano del Milan, che potrebbe saltare diverse gare alla ripresa della Serie A.

Non solo Zlatan Ibrahimovic a preoccupare Pioli. Anche Leo Duarte, che a novembre aveva subito un brutto infortunio alla caviglia dal quale aveva recuperato solamente nelle ultime settimane, dovrà rimanere nuovamente a causa di un problema al flessore.

Secondo Sky Sport, nell'allenamento odierno il brasiliano sarebbe stato vittima di uno stiramento che potrebbero portarlo a rimanere fermo per circa un mese, saltando dunque le prime gare che vedranno il scendere in campo tra Coppa italia e da metà giugno.

L'articolo prosegue qui sotto

Duarte ha giocato le ultime gare ufficiali con il Milan a novembre prima di essere operato alla caviglia. Uscito dal tunnel rischia di rientrarci, anche se con tempi di recupero decisamente più brevi: attesa per gli esami nelle prossime ore, che potranno definire in maniera più specifica la situazione.

Altre squadre

Acquistato la scorsa estate, il classe 1996 sudamericano non è riuscito ancora a dimostrare il suo valore viste le poche presenze, cinque, in mezzo a tanta panchina e ai mesi di infortuni in cui è finito a causa del già citato problema alla caviglia.

Pioli e il Milan lo aspettano a braccia aperte in campo, anche se per rivederlo sul terreno di San Siro, e non, bisognerà attendere qualche match della nuova Serie A. Affidamento dunque ancora una volta a Romagnoli, con il resto dei centrali a contendersi la maglia da titolare al fianco del capitano rossonero.