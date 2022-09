Infortunio Masina: quando torna e quante partite salta

Brutto infortunio per Adam Masina, difensore dell'Udinese: le info sui tempi di recupero e su quando potrà tornare arruolabile.

Il colpo di testa vincente nella trasferta di San Siro aveva regalato più di qualche sorriso ad Adam Masina, volto nuovo dell'Udinese che lo ha prelevato dal Watford nella sessione estiva del calciomercato: la stagione del difensore marocchino ha però subìto una forte battuta d'arresto.

Colpa dell'infortunio rimediato in occasione della vittoria per 1-0 sulla Fiorentina del 31 agosto: brutta torsione del ginocchio destro che lo aveva costretto ad abbandonare il campo anzitempo, autorizzando pensieri di natura pessimistica in merito alle sue condizioni.

L'INFORTUNIO DI MASINA

Secondo quanto riportato da 'Sky Sport', l'esito degli esami clinici svolti a Villa Stuart sotto la supervisione del professor Pier Paolo Mariani è decisamente negativo: rottura del legamento crociato del ginocchio destro e stop abbastanza lungo.

QUANDO TORNA MASINA

Rivedremo nuovamente in campo Masina soltanto tra marzo e aprile 2023, poiché per recuperare da questo tipo di infortunio sono necessari almeno 6 mesi. L'ex Bologna non potrà partecipare ai Mondiali in Qatar con la maglia del Marocco, inserito nel girone F con Belgio, Croazia e Canada.

QUANTE PARTITE SALTA MASINA

Nella migliore delle ipotesi, Masina tornerà a disposizione di Sottil a metà marzo, e cioè tra la 25esima e la 26esima giornata. Qualora i tempi dovessero allungarsi, il rientro potrebbe slittare ad aprile inoltrato e dunque attorno alla 30esima.