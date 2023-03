Nuovo infortunio per Ibrahimovic: si era infortunato con la Svezia, arriva l'esito degli esami che hanno evidenziato un problema alla coscia.

Nuovo infortunio per Zlatan Ibrahimovic: lo svedese aveva accusato un problema con la sua nazionale ed era atteso a Milanello per gli accertamenti del caso. Gli esami cui si è sottoposto hanno evidenziato un problema muscolare, che lo terrà fuori per qualche tempo e sarà valutato di settimana in settimana.

A breve il servizio completo.