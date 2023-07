In goal contro il Manchester City: Anderson Lopes esulta come Haaland

Episodio particolare nel corso dell’amichevole tra Yokohama F-Marinos e Manchester City: Anderson Lopes esulta come Haaland.

Segnare contro il Manchester City è già di suo una bella soddisfazione, ma segnare ed esultare come Haaland lo è ancora di più.

Chiedere per conferma ad Anderson Lopes che in occasione dell’amichevole che ha visto i suoi Yokohama F-Marinos impegnati a Tokyo proprio contro i campioni d’Europa, prima ha aperto le marcature e poi, nel festeggiare il suo goal, ha festeggiato sedendosi a gambe incrociate in ‘posizione zen’ proprio come è solito fare il bomber norvegese.

Una bella rete, tra l’altro, quella del giocatore brasiliano che, prima è scattato sul filo del fuorigioco involandosi verso l’area avversaria, poi ha lasciato sul posto un avversario e una volta vistosi respingere il suo tiro da Ortega, si è avventato nuovamente sul pallone e di sinistro lo ha scaraventato in rete.

Un goal che Haaland ha visto dalla panchina, al pari dell’esultanza di Anderson Lopes.

Il centravanti del Manchester City è poi entrato ad inizio ripresa, in tempo per segnare una doppietta decisiva nel 3-5 finale a favore dei Citizens.