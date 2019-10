In Cina il Mondiale per Club 2021: competizione totalmente rinnovata

La notizia era nell’aria da qualche tempo, adesso però c’è anche l’ufficialità: sarà la ad ospitare il Mondiale per Club nel 2021.

A confermarlo è stata la FIFA attraverso un comunicato ufficiale.

🇨🇳China to host 2021 #ClubWC 🏆

🇮🇩Indonesia to host 2021 #U20WC 🏆

🇵🇪Peru to host 2021 #U17WC 🏆

🇷🇺 to host 2021 #BeachSoccerWC 🏆



ICYMI, there was some big news from today's FIFA Council meeting.



ℹ️👉 https://t.co/6BzflJRbOU pic.twitter.com/R0udcAukgs