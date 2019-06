Immobile risponde alle accuse: "Sciacquatevi la bocca prima di parlare dell'uomo"

Nello scandalo calcioscommesse esploso in nelle ultime settimane si è trovata coinvolta anche una piccola fetta di calcio italiano. Nelle intercettazioni veniva infatti menzionato Ciro Immobile.

L'attaccante della viene citato come un "cliente abituale" del gioco d'azzardo. Il suo avvocato ha già intrapreso azioni legali, mentre Immobile ha difeso la sua posizione affidandosi a Instagram e a una storia che riassume il suo pensiero e la sua posizione.

"Ci sono momenti nella vita che vanno affrontati e non sopportati, ci sono momenti dove devi agire e non dormire, ci sono dei momenti dove devi gridare chi sei e non farti dire chi sei. Criticatevi quanto vi pare come calciatore, ma sciacquatevi la bocca prima di parlare dell'uomo."