Ilicic fa 'per due': leader totale dell'Atalanta senza Gomez

Dopo la rottura tra il 'Papu' e Gasperini, Josip Ilicic si è preso sulle spalle l'Atalanta: senza l'argentino, 2 goal e 6 assist in 5 partite.

Due, uno, uno, uno, uno. Non stiamo dando i numeri, è il bottino degli assist di Josip Ilicic in ciascuna delle ultime 5 partite. Lo sloveno, senza il 'Papu', è il leader assoluto dell' .

Si è avuta conferma anche a , dove il 72 di Gasperini nel poker alle Streghe ha trascinato la Dea segnando e facendo segnare Duvan Zapata, ma anche colpendo un palo che ancora trema e risultando la chiave tecnico-tattica che ha scardinato match e difesa sannita.

I problemi legati a Covid e depressione sono un lontanissimo ricordo, la forma è tornata quella dei tempi migliori e l'Atalanta si gode nuovamente un Ilicic al top: dalla rottura tra Gomez e il Gasp, senza l'argentino in campo 2 reti e 6 assist in 5 gare.

Un goal e due passaggi decisivi a Zapata e Gosens con la , palloni al bacio contro (a Muriel), (Pessina) e (ancora a Muriel), infine la magia che ha sbloccato Benevento-Atalanta e l'assistenza per l'1-3 di Duvan.

Gli orobici si riaffacciano in zona Champions e ringraziano un Ilicic in stato di grazia, faro e cecchino di una Dea che adesso può sognare di nuovo anche in campionato.