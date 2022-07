Il Venezia ufficializza l'addio di Nani: quattro mesi anonimi in laguna

Si chiude l'avventura di Nani al Venezia: quattro mesi incolori conditi un solo assist e da nessun goal.

Un binomio affascinante, suggestivo, ma che sul campo non ha saputo tradurre i buoni propositi della vigilia.

Il Venezia ha ufficializzato la separazione da Nani, sbarcato in laguna lo scorso gennaio, ma mai in grado di infiammare la piazza arancioneroverde e, soprattutto, di aiutarla a scongiurare lo specchio della retrocessione in Serie B.

Un matrimonio che non ha semplicemente funzionato quello tra la squadra allenata dal nuovo tecnico dell'Empoli Paolo Zanetti e l'ex funambolo del Manchester United.

Sbarcato in terra lagunare con il doveroso carico di hype - vedasi arrivo in gondola - il portoghese non è mai riuscito ad incidere.

Dieci le presenze complessive, di cui solo tre da titolare. il bottino? Decisamente magro: un assist all'esordio contro l'Empoli e zero goal a referto. Buio totale.

Il classe 1986 non è riuscito dunque a mantenere fede ai presupposti e alle speranze che il popolo veneziano riponevano in lui. E ora, ognuno per la propria strada.