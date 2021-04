Il Tempo - Il rientro di Zaniolo slitta: può servire un mese in più

Secondo quanto riportato da Il Tempo, servirà un mese in più per rivedere Zaniolo in campo. Praticamente sfumate le chance di vederlo agli Europei.

Potrebbe rivelarsi più lunga del previsto l’attesa per rivedere Nicolò Zaniolo in campo. Il percorso che conduce il gioiello della Roma verso il totale recupero dopo la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro patita lo scorso 7 settembre nel corso di Olanda-Italia di UEFA Nations League, non sarebbe ancora arrivato infatti alla sua naturale conclusione.

Secondo quanto riportato da ‘Il Tempo’, Zaniolo è volato nella giornata di mercoledì ad Innsbruck per essere visitato dal professor Fink presso la clinica Gelenpunkt.

L’esito del controllo al quale è stato sottoposto, non sarebbe stato quello sperato e sebbene il recupero sta procedendo bene, per il ritorno in gruppo potrebbe volerci un mese in più di quanto inizialmente previsto.

Nel peggiore dei casi quindi, Zaniolo potrebbe tornare a disposizione di Fonseca per l’ultima settimana di maggio, quando il campionato sarebbe ormai praticamente concluso.

Se la cosa fosse confermata, ovviamente le chance di vederlo protagonista agli Europei si ridurrebbero in maniera drastica. Zaniolo infatti si vedrebbe negata la possibilità di giocare quel numero di partite che potrebbero consentirgli di mettersi in mostra al punto di convincere il commissario tecnico Mancini a puntare su di lui.

A questo punto non è escluso che la Roma possa decidere di farlo tornare in campo direttamente per il ritiro estivo, questo al fine di non accelerare i tempi e di consentirli di prepararsi al meglio per la prossima annata.

Zaniolo, 21 anni, è al secondo infortunio grave in carriera, dopo quello al legamento crociato anteriore del ginocchio destro occorsogli nel gennaio del 2020. La sua stagione 2020/2021 a questo punto non è escluso che possa chiudersi senza presenze in giallorosso all’attivo.