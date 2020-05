Il Sassuolo blinda Boga: "Giocherà qui anche la prossima stagione"

L'amministratore delegato del Sassuolo Carnevali frena le pretendenti: il Chelsea intanto rinuncia all'opzione di acquisto.

Una stagione da urlo per Jeremie Boga, che in pochi mesi ha saputo attirare su di sé le attenzioni di tanti importanti club: l'esterno offensivo è stato blindato però dal , che assicura di non volerlo cedere in vista della prossima stagione.

Ai microfoni de 'La domenica sportiva', l'amministratore delegato Carnevali ha frenato le ambizioni delle pretendenti in sede di mercato:

"Boga è cresciuto molto, dobbiamo dare merito a De Zerbi che l'ha fatto crescere: è richiesto da varie società ma intendiamo trattenerlo, non vogliamo cederlo perché continueremo nel progetto che aveva in mente il dottor Squinzi. Sarà neroverde anche l'anno prossimo".

Boga è stato accostato nelle ultime settimane al e al , ma il giocatore classe '97 resterà alla corte di De Zerbi: nel frattempo, secondo quanto riferisce 'Sky Sport', il avrebbe deciso di non esercitare l'opzione di acquisto presente nel contratto, lasciando dunque al Sassuolo piena libertà decisionale.