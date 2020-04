Il ricordo di Trezeguet: "Couto-Mihajlovic la coppia più cattiva in Serie A"

Intervenuto a 'Sky Calcio Club', David Trezeguet ha avuto modo di ripercorrere alcuni momenti della sua carriera, soprattutto con la maglia della . L'attaccante francese, che ha vestito la maglia bianconera dal 2000 al 2010, non ha dubbi sugli avversari più cattivi che lui abbia mai affrontato.

"In c'era gente come Maldini e Costacurta, che sicuramente erano difensori molto aggressivi, ma la coppia più cattiva era quella della con Fernando Couto-Mihajlovic. O avversario o pallone . Lavoravo molto sull'approccio mentale dei difensori, parlavo tanto con Ferrara, Montero e Iuliano. Mi dicevano dove i difensori potevano sbagliare e i loro suggerimenti alimentavano la mia crescita".

Tra l'altro in collegamento telefonico Paolo Di Canio conferma ("Con Couto facevo sette risse a settimana"). Poi Trezeguet ricorda invece in particolare due suoi compagni di squadra.

"Alla ho imparato a voler vincere sempre ed essere protagonista. Quello italiano è il campionato più duro di tutti per gli attaccanti. Personalmente sono rimasto colpito dal vedere tantissimi giocatori di altissimo livello, come Del Piero, Zidane, fermarsi dopo l'allenamento per migliorarsi".