Il ricordo di Astori a Betlemme: campo sportivo con il suo nome

La città della Palestina ha dato l'ok per la costruzione di un campo sportivo intitolato a Davide Astori, progetto sostenuto da Fiorentina e Cagliari.

A quasi un anno dalla sua dolorosa scomparsa, il ricordo di Davide Astori è ancora vivo nel mondo del calcio: il nome dello sfortunato difensore varca i confini nazionali e sbarca in Palestina, dove la città di Betlemme ha dato l'ok per la costruzione di un campo sportivo dedicato all'ex viola.

Il progetto è stato promosso dal manager internazionale Luca Scolari e sarà sostenuto dalla Fiorentina e dal Cagliari , dove Astori ha vissuto i momenti più importanti della sua carriera. Lo stesso Scolari aveva già organizzato il Giubileo dello Sport del 2000 con la costruzione di un playground per calcio, basket e pallavolo a Gerusalemme.

Il campo 'Davide Astori' sorgerà dunque tra le mura di Betlemme, città della Natività, con l'approvazione del sindaco: un significativo nuovo punto d'incontro per i bambini e in generale per tutti i giovani interessati allo sport.