Il PSG esulta per il titolo vinto sui social: polemica in Francia

A molti tifosi avversari non è piaciuto il tweet con cui il PSG ha festeggiato la vittoria del titolo di Ligue 1, vista la sospensione del torneo.

Champi9ns. La o della parola campioni si trasforma in nove, come i titoli vinti dal durante la sua storia. Il nono è ufficiale da oggi, vista la sospesa definitivamente e la volontà della federazione di assegnare vincitori e vinti dell'annata 2019/2020. La società di Al-Khelaifi esulta e giù di caos.

Sì perchè sui social francesi sta montando la polemica riguardo la troppa felicità mostrata dal PSG sui social in seguito all'annuncio del nono titolo di Ligue 1. Secondo gli internauti, infatti, la società Campione di avrebbe dovuto festeggiate in maniera più sobria, visto in che modo è giunto il successo.

Il PSG, a dieci gare dal termine dalla Ligue 1, si trovava a dodici punti dal secondo in classifica, con un match in meno. Una distanza importante e che lasciava presuporre il nono titolo già prima dello stop per pandemia, ma nel calcio si sa, mai dire mai.

Patron Al-Khelaifi ha parlato della vittoria in maniera interessante, ma non è bastato:

"Vogliamo dedicare questo titolo di campione di Francia nella Ligue 1 2019-2020 a tutto lo staff infermieristico e gli altri eroi di tutti i giorni il cui impegno e altruismo ha avuto la nostra ammirazione in queste settimane".

La fine della Ligue 1 e la classifica generata dalla media punti finale, visto e considerando come alcune squadre avessero più o meno partite rispetto alle colleghe, ha portato una serie di grosse problematiche, tra cui i milioni dei diritti e la decisione di retrocedere le ultime della classe prima della sospensione ufficiale.

Come in , anche in Francia lo stop al campionato ha portato diverse polemiche, ma a differenza della Ligue 1, in Eredivisie si è deciso di congelare definitivamente la stagione riguardo il vincitore: l', primo, non potrà avere il titolo nonostante la vetta.