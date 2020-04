Il Manchester City batte un colpo: ufficiale l'arrivo del classe 2003 Kluiverth Aguilar

Il giovane terzino destro arriva dall'Alianza Lima: si unirà alla squadra nell'estate 2021, quando avrà compiuto 18 anni.

Il calcio è fermo, ma il mercato si muove ancora. E il non sta a guardare. È ufficiale l'acquisto di Kluiverth Aguilar, terzino destro classe 2003 dell'Alianza Lima, club peruviano.

Il giovane terzino volerà in soltanto al compiimento dei 18 anni, ovvero nel maggio 2021. Fino ad allora rimarrà nel club della capitale del Perù, dove è cresciuto e dove è già entrato nel giro della prima squadra nonostante la giovane età.

Ha debuttato tra i ‘pro’ soltanto sedicenne lo scorso 2 novembre, da lì ha collezionato 9 presenze in biancoblu. Fa già parte anche del giro delle selezioni giovanili del Perù.

Secondo la stampa peruviana, il City per aggiudicarselo ha sborsato 2,5 milioni di euro, un record per l’Alianza Lima e per il calcio peruviano.