Il giallo della maglia di Ronaldo: lanciata ad un raccattapalle come regalo

Dopo Juventus-Genoa, il portoghese si è tolto la maglia e l'ha lanciata a un raccattapalle in regalo.

Non è stato il miglior pomeriggio di Cristiano Ronaldo, che in Juventus-Genoa non ha trovato il goal e si è anzi schiantato sul palo con una grande occasione nel primo tempo, da cui è nato poi il goal di Morata.

Nel finale di partita c'è stato un piccolo 'giallo' legato a un gesto del portoghese, che ha lanciato la maglia prima di uscire dal campo.

Non si trattava comunque di un gesto di frustrazione, come si è pensato inizialmente, bensì di un regalo. CR7 infatti ha lanciato la casacca a un raccattapalle che gliel'aveva chiesta.

Precisazione: #CR7 non ha gettato a terra nessuna maglia al termine del match. Un raccattapalle gli ha chiesto la casacca, lui se l’è tolta e gliel’ha lanciata. Poi, che abbia giocato male sbuffando qua e là, è un altro discorso. — Romeo Agresti (@romeoagresti) April 11, 2021

Il portoghese è poi uscito dal campo a passo lento, consapevole di non aver offerto la sua miglior prova. Nessuna frustrazione, anzi: ha realizzato il sogno di un ragazzo, che torna a casa con un regalo direttamente dal fuoriclasse bianconero.