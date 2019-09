Il figlio di Gullit in nazionale: Maxim chiamato dall'Under 19 olandese

Maxim Gullit, figlio più piccolo di Ruud, è stato convocato dalla nazionale olandese Under 19. Gioca nell'AZ e ha già debuttato tra i professionisti.

Un cognome pesante da portare sulla schiena, ma l'entusiasmo e la voglia di arrivare in alto. A 18 anni, Maxim Gullit, figlio di Ruud, ha già esordito tra i professionisti. Ed è arrivato anche in nazionale.

Il classe 2001 è stato convocato dalla squadra Under 19 e contro i pari età dell' ha anche fatto il suo esordio in campo, giocando alcuni minuti. I primi con l'Oranje addosso, dopo aver esordito con la seconda squadra dell'AZ Alkmaar, club in cui è cresciuto, lo scorso aprile.

Il padre, leggenda del e della , gli ha voluto fare i complimenti su Instagram.

"L'arancione ti sta bene. Fiero di te, figlio mio"

Maxim Gullit, difensore o all'occorrenza terzino sinistro, quest'anno è membro in pianta stabile della squadra Under 21 dell'AZ. Con la speranza di poter presto esordire in Eredivisie. E rendere il padre ancora più fiero.