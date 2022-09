Il Chelsea prepara il colpo da 60 milioni: visite per Nkunku, arriverebbe nel 2023

Christopher Nkunku ha effettuato una visita con il Chelsea nelle scorse settimane: Blues pronti a pagare la clausola la prossima estate.

Koulibaly, Fofana, Cucurella, Sterling, Aubameyang, Chukwuemeka, più Zakaria in extremis. Milioni e milioni di sterline sborsati che hanno fatto del Chelsea, passato dalle mani di Roman Abramovich a quelle di Todd Boehly, una delle regine dello scorso mercato. E occhio, perché i Blues già stanno pensando a come muoversi tra un anno. Con un obiettivo principe già definito: Christopher Nkunku.

A lanciare la bomba è la Bild: l'attaccante del Lipsia ha già effettuato le visite mediche con il Chelsea. Lo ha fatto nelle scorse settimane, a settembre, a Francoforte. Teoricamente in gran segreto, prima che tutto diventasse di pubblico dominio. L'obiettivo: apparecchiare un trasferimento a Londra, che nei piani dei Blues avverrà appunto tra un anno, nella finestra di mercato dell'estate 2023.

Strappare Nkunku al Lipsia, del resto, è complicato ma non complicatissimo per un club che può contare su un budget altissimo: nel proprio contratto, il gioiello francese ha infatti una clausola rescissoria da 60 milioni di euro. Tradotto: se i londinesi decideranno effettivamente di pagarla, il club della Red Bull non potrà fare nulla per trattenere il proprio attaccante.

Dell'interesse del Chelsea per Nkunku, del resto, si parla da un po' di tempo. A inizio giugno lo stesso ex PSG aveva discusso l'argomento a 'Telefoot'. Senza sbilanciarsi troppo.

"Non è un segreto che ci siano tanti club interessati a me. Sì, mi lusinga molto, ma mi lusinga anche che ci sia un club come il Lipsia che sta facendo di tutto per tenermi qui. Dovrò riflettere bene e poi prenderò una decisione. Ci saranno i Mondiali, e anche questo è un fattore da prendere in considerazione".

Alla fine, nonostante voci e accostamenti, in estate Nkunku non si è mosso da Lipsia. Ma le visite mediche effettuate in segreto - ora non più - con il Chelsea possono cambiare completamente le carte in tavola. Tanto che, come detto, gli inglesi sembrano essersi decisi a effettuare un altro colpaccio milionario, pagando la clausola rescissoria del francese.

Titolarissimo del Lipsia, in questo inizio di stagione Nkunku ha giocato tutti i minuti di tutte le partite: 7 in Bundesliga, con 4 reti segnate, e due nei gironi di Champions League, competizione che i tedeschi hanno iniziato malissimo, perdendo sia contro lo Shakhtar Donetsk che in casa del Real Madrid.