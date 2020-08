Ibrahimovic tra oggi e domani a Milano: prenderà la maglia numero nove

Lo svedese arriverà domani per firmare il nuovo contratto con il Milan e proverà a sfatare il tabù della maglia numero nove rossonera.

Zlatan Ibrahimovic e il , avanti insieme per un altro anno. Ormai sembra tutto definito: l’intesa raggiunta per un altro anno di contratto, probabilmente l’ultimo della straordinaria carriera dello svedese, a 7 milioni di euro. Un accordo complesso, ma raggiunto. Non senza difficoltà.

Ieri lo svedese ha postato sul proprio profilo Instagram un video in sauna, tutto a tinte rossonere, con una didascalia che preannuncia un ritorno: “La calma prima della tempesta”. Ibra è in con la sua famiglia, secondo ‘La Gazzetta dello Sport’ dovrebbe sbarcare in domani. Ma non è escluso che arrivi già oggi.

Come 10 anni fa, il 29 agosto è l’Ibra-day. Visite di rito, firme, ufficialità. E una maglia numero nove pronta da indossare per la sua prima volta in rossonero: aveva l’undici al suo arrivo nel 2010, l’anno scorso ha ripreso il 21. Quest’anno proverà a rompere la maledizione.

Pippo Inzaghi, l’ultimo grande ‘nove’ del Milan prima di una lunga serie di delusioni - Torres, Destro, André Silva, Piatek tra gli altri - lo aveva detto: Ibrahimovic è l’unico che può sfatare il tabù del nove. Ci proverà quest’anno, forse l’ultimo ad alti livelli prima di provare altre avventure.

Il Milan aspetta Ibra, Ibra si riprenderà il Milan. Mancano le firme. L’accordo però c’è, tanto che gli ex - e futuri - compagni hanno riempito Zlatan di messaggi. La sua influenza sul Milan è tanta. Lo aspetta anche Pioli, desideroso di dare un seguito alle prestazioni post lockdown: mai una sconfitta. Fattore Ibra.