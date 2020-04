Ibrahimovic in campo con l'Hammarby: l'amichevole in diretta streaming

Mentre la è costretta ad un lungo stop dovuto all’emergenza Coronavirus, Zlatan Ibrahimovic non si ferma. L’attaccante del da giorni si sta allenando, con l’autorizzazione della sua società, con l’ Hammarby , club del quale detiene il 25% delle azioni.

Il fuoriclasse svedese, non solo ha scelto il campo per tenersi in forma, ma sta lavorando con un’intensità tale da poter essere protagonista di una partita. A dare appuntamento ai tanti appassionati è stato lo stesso Ibra attraverso un post pubblicato sul suo profilo Twitter .

Want to see me do magic? Watch me in action with @Hammarbyfotboll live and free on https://t.co/YBNbfkMGC9 tomorrow Friday at 10.00 CET. pic.twitter.com/o47GEtVGEU