I tifosi dell'Udinese perdonano Stryger Larsen: "La maglia l'hai sempre sudata"

Durante Udinese-Sassuolo, alla Dacia Arena è stato affisso uno striscione per sostenere il danese dopo il mani di San Siro: "Forza Stryger!".

Qualcuno ci ha riso su, paragonandolo a un pallavolista. Altri - la maggioranza - se la sono presa aspramente con lui. Di certo, il fallo di mano in area di Jens Stryger Larsen che mercoledì ha consentito al Milan di pareggiare al 7' minuto di recupero non è passato in secondo piano. Anzi.

All' Udinese, in ogni caso, Larsen è benvoluto da tutti. Anche dai tifosi. Per il suo comportamento in campo, per il suo impegno costante. E così, durante l'anticipo di campionato contro il Sassuolo, sulle tribune della Dacia Arena è comparso uno striscione per sostenere l'esterno danese in un momento particolarmente complicato della sua stagione:

"La maglia l'hai sempre sudata! Forza Stryger!".

Uno striscione che fa il paio con il messaggio social che, giovedì mattina, l'Udinese aveva fatto pervenire al proprio giocatore: "Uno di noi". Insomma: un singolo episodio, pur grave, non cancella quanto di buono fatto in tre anni e mezzo.

Nemmeno Luca Gotti, particolarmente infastidito mercoledì sera, si è fatto influenzare dalle critiche ricevute da Larsen dopo il fattaccio contro il Milan. E ha puntato sul danese anche col Sassuolo, schierandolo largo a sinistra e confermando Molina sull'out destro. Tutto dimenticato.