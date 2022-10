I tifosi dell'Argentinos Juniors sognano Cristiano Ronaldo: il club 'ci prova' via social

Il club giocherà nuovamente in Copa Libertadores: lanciata la campagna social per convincere il portoghese a trasferirsi in Argentina.

#ElBichoAlBicho. Negli ultimi giorni i tifosi dell'Argentinos Juniors hanno dato vita ad una campagna social su Twitter, chiedendo alla società un giocatore di prestigio per affrontare la prossima Copa LIbertadores. Qualificata grazie al quarto posto nel campionato appena concluso, il team di Buenos Aires torna tra le grandi.

Per affrontare la Libertadores, però, l'Argentinos necessità di rinforzi e perchè non Cristiano Ronaldo? Una follia, lontano dalle possibilità economiche dell'Argentinos? In teoria, perchè il tweet della società ha generato ancora più entusiasmo.

Lo stesso Argentinos ha infatti pubblicato una foto di Cristiano Ronaldo, con l'hashtag #ElBichoAlBicho. Il club sudamericano ha poi continuato inviando messaggi al portoghese, facendo impazzire di gioia i propri sostenitori.

Certo, solo un modo - sembrerebbe - di cavalcare l'iniziativa dei propri tifosi, ma c'è chi ora comincia veramente a sognare il lusitano, che difficilmente continuerà a giocare nel Manchester United il prossimo anno.

38enne il prossimo febbraio, Cristiano Ronaldo svelerà il proprio futuro nel 2023, ma l'Argentina e in particolare l'Argentinos Juniors non sembra essere nei suoi piani.

I tifosi che sognano di vedere Cristiano Ronaldo in maglia Bicho (il soprannome del club) ricordano come Luis Suarez sia tornato al Nacional mesi fa dopo una campagna social simile. Un discorso ben diverso, considerando come l'attaccante sia nato in Uruguay, crescendo proprio a Montevideo.