I rimpianti di Zarate: "Un errore lasciare Lazio e Fiorentina"

Mauro Zarate, oggi al Boca Juniors, confessa: "Ho sbagliato a lasciare la Lazio, ero un idolo. Alla Fiorentina l'allenatore non mi capiva".

E' una carriera ricca di rimpianti quella di Mauro Zarate, attaccante argentino oggi tornato in patria nelle file del Boca Juniors dopo non essere riuscito a sfondare in Europa.

Il più grande rimpianto di Zarate, come ammesso dal diretto interessato durante un'intervista a 'TyC Sports', si chiama .

"L’errore più grande è stato andare via da come idolo. Dopo quello sbaglio, in sono tornato a giocare su buoni livelli. Ma ho deciso di lasciare perché non mi piaceva la posizione in cui mi facevano giocare in campo. La gente mi amava moltissimo”.

Dopo la parentesi al , Zarate è tornato in per vestire la maglia viola ma anche alla qualcosa non è andata per il verso giusto.

"Mi sono guadagnato un posto da titolare e giocato su buoni livelli. Poco dopo mia moglie Naty si è ammalata e l’allenatore (Paulo Sousa) non mi ha compreso. Mi sono bloccato senza riuscire a far fronte alla situazione. Sapevo che il tecnico sarebbe andato via da lì a 3 mesi, ma non ho resistito. Ho mollato anche se non volevo".

Zarate invece tra i rimpianti della sua carriera non cita la breve avventura all', dove l'argentino rimase una sola stagione nel 2011/12 collezionando 31 presenze con soli 3 goal realizzati prima di rientrare alla Lazio.