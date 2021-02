I migliori svincolati disponibili sul mercato

Il mercato non è ancora chiuso: c'è ancora la possibilità di pescare rinforzi tra gli svincolati. E i nomi di primo piano non mancano. Ecco i top.

Il gong del calciomercato è suonato in tutta Europa. Per chi è ancora alla caccia di rinforzi, però, le possibilità non mancano. Perché c'è ancora un mercato aperto e in fermento: quello degli svincolati.

In giro per l'Italia, per l'Europa e per il mondo intero, i nomi non mancano. Compresi quelli di rilevanza internazionale. Uno su tutti: Diego Costa, che ha appena lasciato l'Atlético Madrid. Oppure Alex Teixeira, fantasista brasiliano sulla cresta dell'onda fino a pochi anni fa, o Ezequiel Garay e Martin Skrtel, nomi d'esperienza per chi cerca solidità in difesa, oppure il vice-campione dele mondo Danijel Subasic.

Per chi cerca specialisti della Serie A, ci sono Fabrizio Cacciatore e Luca Antonelli, Romulo e Valter Birsa, Schelotto e Dodò. Oppure tanti possibili cavalli di ritorno: da Robinho a Pato, da Honda a Boakye. Non mancano quelli più 'freschi' come

Talenti andati spegnendosi come Sturridge e Nasri, esperti e navigati come Farfan o Ibisevic. La lista è lunga. Ecco tutti i migliori svincolati disponibili sul mercato.

I MIGLIORI SVINCOLATI DISPONIBILI SUL MERCATO

In ordine di ruolo