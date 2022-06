Higuain ricorda il periodo alla Juve: "Mi fotografavano la pancia, io segnavo 30 goal"

Il centravanti argentino ha parlato dell'avventura in bianconero, svelando un particolare retroscena legato alla forma fisica e il peso.

Gonzalo Higuain riavvolge il nastro. L'attaccante argentino, ora all'Inter Miami, è tornato sull'esperienza in Italia - nelle fila di Napoli e Juventus - in un'intervista rilasciata ai microfoni del canale 'TyC Sports'.

In particolare il centravanti si è soffermato sulla permanenza nel club bianconero, il più difficile che lui stesso ha definito il più difficile, rivelando un retroscena singolare:

"La Juventus è stata la squadra in cui erano più esigenti sul peso. Ogni anni mi fotografavano la pancia e poi segnavo 30 goal. Ma mi piaceva essere caricato perché sapevo come sarebbe andata a finire... A volte tenevo dentro la pancia per le foto".

In bianconero dal luglio 2016 a gennaio 2019 - con in mezzo le parentesi al Milan e al Chelsea in prestito -, Gonzalo Higuain ha totalizzato 66 goal e 16 assist in 149 apparizioni con la maglia bianconera.

All'ombra della Mole, il 'Pipita' ha collezionato ben cinque trofei: tre scudetti (16/17, 17/18 e 19/20) e due Coppe Italia (16/17 e 17/18).