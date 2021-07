Gli Hazard non sono solo Eden e Thorgan: quattro fratelli calciatori secondo l'esempio dei genitori

Sono quattro in totale i fratelli Hazard ad aver intrapreso la carriera da calciatori: tutti hanno seguito l'esempio dei genitori.

Tra i pericoli numeri uno del Belgio per l'Italia, figurano sicuramente sia Eden che Thorgan Hazard: se il primo è ancora in forte dubbio per il quarto di finale di Euro 2020, il secondo è 'on fire' dopo aver deciso la sfida col Portogallo grazie ad un gran tiro dalla distanza.

I due fratelli sono stati i migliori in campo a Siviglia, trascinando i 'Diavoli Rossi' verso le migliori otto d'Europa al culmine di un percorso fatto di quattro successi in altrettante partite: non tutti però sanno che gli Hazard calciatori sono in realtà quattro.

Oltre a Eden e Thorgan, bisogna menzionare anche Kylian ed Ethan, rispettivamente il terzo e il quarto in ordine di nascita: entrambi giocano in attacco come i due fratelli più noti, uno al Cercle Bruges e l'altro al Tubize in Belgio.

Eden & Thorgan's father : Thierry HAZARD - La Louviere 1994-95 (🇧🇪 belgian second division) pic.twitter.com/lHUxtF3Ldf — Old School Panini (@OldSchoolPanini) June 27, 2021

Quattro figli calciatori, ma non è mica finita qui: anche i genitori Thierry e Carine avevano indossato gli scarpini prima di diventare professori di educazione fisica e di inculcare ai loro ragazzi la passione per questo sport. E, a giudicare dai risultati, sono riusciti alla grande nel loro intento.