Harry Winks vede la luce: è stato convocato per la prima volta in stagione

Arrivato in estate dal Tottenham, ma costantemente ai box per infortunio, l'inglese è finalmente a disposizione: col Napoli può esordire in Serie A.

A un certo punto, il numero zero aveva cominciato ad accompagnare Harry Winks come un amico indesiderato. Zero presenze stagionali, zero convocazioni, zero possibilità di dare una mano a una Sampdoria pesantemente inguaiata nella lotta salvezza. Solo che ora, finalmente, l'ex centrocampista del Tottenham sta rivedendo la luce.

Preso in estate dal Tottenham ma costantemente ai box a causa di un serio problema a una caviglia, Winks è stato inserito per la prima volta nell'elenco dei convocati della Sampdoria in vista della sfida contro il Napoli. Se Marco Giampaolo non ha mai avuto l'opportunità di contare sulle prestazioni dell'inglese, Dejan Stankovic può dunque cominciare a costruire un pezzetto di centrocampo su di lui.

"Presenti per la prima volta in stagione Harry Winks e il nuovo arrivato Alessandro Zanoli (maglia numero 59) - recita il sito ufficiale della Sampdoria - assenti invece, oltre allo squalificato Bruno Amione, gli indisponibili Omar Colley, Andrea Conti, Manuel De Luca, Fabio Quagliarella, Ignacio Pussetto e Abdelhamid Sabiri".

Winks è tornato ad allenarsi assieme al resto del gruppo nella giornata di venerdì: il primo segnale di un recupero ormai completato. Il secondo, appunto, è la sua piena disponibilità in vista della gara contro il Napoli, in programma domenica alle ore 18.

Si sta dunque per scrivere il capitolo finale a mesi e mesi di sofferenze e dubbi. Le condizioni di Winks, a un certo punto, erano diventate una sorta di mistero. Tanto che a settembre, interpellato sulla situazione legata all'inglese, Giampaolo aveva risposto in maniera piuttosto seccata:

"Chiedete al dottore: io purtroppo l'ho visto solo per mezzo allenamento".

Winks partirà chiaramente dalla panchina contro il Napoli, con la possibilità di entrare a partita in corso: sarebbe il suo esordio assoluto in Serie A. Intanto è già un primo passo verso la normalità. Sia per lui che per la Sampdoria, che di fronte alla capolista del campionato proverà a dar continuità al colpo esterno sul campo del Sassuolo.

L'elenco completo dei convocati della Sampdoria

Portieri: Audero, Contini, Ravaglia.

Difensori: Augello, Murillo, Murru, Nuytinck, Villa, Zanoli.

Centrocampisti: Djuricic, Leris, Paoletti, Rincón, Trimboli, Verre, Vieira, Villar, Winks, Yepes.

Attaccanti: Gabbiadini, Lammers, Montevago.