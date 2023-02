Haller torna a segnare: primo goal col Borussia Dortmund dopo il tumore

Nella Giornata mondiale contro il cancro, l'attaccante franco-ivoriano del Borussia Dortmund ha segnato: è il primo goal dopo il tumore ai testicoli.

Un segno del destino. La chiusura del cerchio, la fine di un incubo. Nel ‘World Cancer Day’, la Giornata mondiale contro il cancro, Sebastien Haller è tornato a fare goal.

L’attaccante franco-ivoriano ha realizzato la sua prima rete in una gara ufficiale con la maglia del Borussia Dortmund e in Bundesliga. Un traguardo raggiunto al termine di un lungo percorso iniziato l’estate scorsa, dopo l’arrivo in Germania per raccogliere l’eredità di Erling Haaland e la scoperta del tumore maligno ai testicoli.

A poche settimane dallo sbarco in terra teutonica per 31 milioni di euro dall’Ajax, un fulmine a ciel sereno ha cambiato la vita di Haller. Un momento che ha cambiato la vita dell'attaccante, che ha dovuto iniziare un percorso di chemioterapia, insieme all’intervento chirurgico.

"Sebastien riceverà ora il miglior trattamento possibile - aveva spiegato il direttore sportivo del BVB Sebastian Kehl -. Le possibilità di recupero sono molto buone. Auguriamo a lui e alla sua famiglia tanta forza e ottimismo. Rivolgiamo a lui i nostri pensieri in questo momento difficile".

Dopo l’operazione, Haller ha iniziato subito la riabilitazione. Poi, a metà agosto è tornato ad allenarsi individualmente. Un lavoro di testa e fisico per superare lo scoglio e recuperare dopo aver perso capelli e muscoli, ma mai il sorriso.

A ottobre, al termine di un ciclo di chemioterapia, era volato ad Amsterdam dove l'Ajax, la sua ex squadra, lo aveva accolto per permettergli di allenarsi a parte nel centro sportivo.

Ma il calvario di Sebastien non era ancora finito. Dopo essere tornato a correre in campo il 25 ottobre, a metà novembre Haller è stato nuovamente operato, come ha comunicato lui stesso sui suoi canali social:

“Dopo la chemio c'erano vari sviluppi possibili. Vorrei comunicarvi che la mia battaglia non è ancora finita. Devo sottopormi a un'altra operazione per sconfiggere definitivamente questo tumore che mi tiene lontano dai campi da gioco”.

Altro intervento e via nuovamente al percorso riabilitativo. Dopo aver partecipato al ritiro invernale in Spagna, durante la pausa della Bundesliga, il franco-ivoriano ha debuttato ufficialmente lo scorso 22 gennaio nella sfida contro l’Augsburg, la prima del nuovo anno della formazione di Terzic.

Il tecnico del Borussia lo ha mandato in campo a gara in corso anche contro il Mainz tre giorni più tardi, prima dell’esordio da titolare contro il Bayer Leverkusen nel successo per 2-0 in trasferta.

Oggi Sebastien Haller ha chiuso il cerchio. Nel 5-1 sul Friburgo, l’attaccante ex Ajax ha siglato il suo primo goal con la maglia giallonera. Al minuto 51', cross di Guerreiro e colpo di testa, prima della festa. Poi un urlo liberatorio, la sensazione di aver chiuso il cerchio e raggiunto il traguardo. La fine di un incubo iniziato l’estate scorsa: oggi il centravanti vede la luce e torna a far goal, come ha sempre fatto, in una giornata speciale, il World Cancer Day. Uno segno del destino…