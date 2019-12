Haaland 'vede' il Borussia: vola a Dortmund con Raiola

Il Borussia Dortmund cerca un attaccante per gennaio e punta Erling Haaland: il giocatore è stato visto arrivare in città inisieme a Mino Raiola.

Erling Haaland vola verso la . L'attaccante norvegese e il suo agente Mino Raiola sarebbero arrivati ieri a , come riporta 'Ruhr Nachrichten', e sarebbero stati accolti da un uomo del .

I gialloneri sono uno dei tanti club che si sono interessati al fenomeno classe 2000. Ora sembrano anche quelli più avanti per arrivare a lui, anche se la concorrenza non manca. Soprattutto del , squadra con la stessa proprietà del .

L'eliminazione del Salisburgo dalla può ribaltare gli scenari futuri di Erling Haaland, dopo aver segnato 8 goal nella fase a gironi. Il BVB può sfruttare quest'opportunità.

Nelle scorse settimane la società aveva ribadito che non prendere un attaccante in estate era stato un errore. Ora può porci rimedio andando a prendere uno dei giocatori che ha maggiomente entusiasmato in questo 2019.

'Sport Bild' aveva rilanciato l'ipotesi di una clausola da 20 milioni di euro inserita nel contratto firmato lo scorso gennaio. Quella che ora il potrebbe essere pronto a pagare per aggiudicarsi uno dei più grandi talenti in circolazione.