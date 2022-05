Gresko, l'Inter e il 5 maggio 2002: storia del capro espiatorio nerazzurro

Errare è umano, sbagliare fa parte del gioco e spesso, grazie agli sbagli, si può addirittura crescere per migliorare in futuro. Un errore ad alti livelli, però, può risultare deleterio per se stesso e gli altri: chiedere per informazioni a Ionut Radu, autore del liscio che ha spianato la strada a Sansone nel finale di Bologna-Inter. Una follia che rischia di costare la vittoria dello Scudetto ai nerazzurri e che ha gettato nello sconforto il portiere rumeno, uscito dal campo in lacrime e scortato dall'affetto dei compagni di squadra.

Per fortuna dell'Inter, i giochi per la vittoria del titolo non sono ancora chiusi, a differenza di quanto successe all'ultima giornata del campionato 2001/2002, divenuta celebre per il clamoroso sorpasso della Juventus e, soprattutto, per la debacle interista in un Olimpico interamente vestito di nerazzurro: non c'è bisogno di dilungarsi troppo su quel 5 maggio e sul 4-2 rifilato dalla Lazio di Zaccheroni agli uomini di Cuper, così come appare superfluo specificare per l'ennesima volta chi fosse l'eroe al contrario del club meneghino in un pomeriggio da incubo.

Anche i muri sanno che fu Vratislav Gresko a conquistarsi il triste status di capro espiatorio, come peraltro accadde a Giuliano Sarti esattamente 35 anni: una sua papera a Mantova regalò lo Scudetto alla Juventus, ponendo così fine all'epopea della Grande Inter. L'ex terzino slovacco si trova quindi in ottima compagnia, eppure la sua comunque più che onesta carriera è stata macchiata indelebilmente da un retropassaggio andato a vuoto che, seppur indirettamente, gli ha permesso di approdare sul grande schermo: merito del trio 'Aldo, Giovanni e Giacomo' e in particolare del personaggio di Johnny Gresko, uno dei protagonisti della commedia 'La leggenda di Al, John e Jack'.

In pochi conoscono l'altro Gresko, la storia di una delle maggiori promesse del calcio slovacco che nel 2000 sfiorò la gloria continentale agli Europei Under 21, conclusi al quarto posto ma dopo aver lottato ad armi pari nel girone vinto dai futuri campioni dell'Italia, approdata alla finalissima soltanto grazie ad una migliore differenza reti. Di quella squadra faceva parte anche il classe 1977 nato a Tajov il 24 luglio e cresciuto nel Dukla Banská Bystrica, il club che oggi gli ha dato un'altra opportunità in veste di allenatore delle giovanili.

Le qualità mostrate sulla corsia mancina non passano inosservate, nemmeno all'Inter Bratislava e soprattutto al Bayer Leverkusen, che nel 1999 scommette su di lui. Alla prima grande esperienza nel calcio europeo, Gresko fa subito i conti con un'atroce delusione, un antipasto di quanto avrebbe vissuto qualche anno più tardi: a vincere la Bundesliga 1999/2000 è il Bayern Monaco e, a tradire Gresko, è nuovamente la famigerata differenza reti che premia i bavaresi a parità di punti (73) conquistati.

Le presenze con le 'Aspirine' sono poche, al contrario della pressione che invece comincia ad essere tanta: ai nastri di partenza della stagione 2000/2001 è uno dei titolari ma, nel mese di ottobre, fa le valigie per cogliere al volo una di quelle chance che capitano una volta sola. Ad offrirgliela è l'Inter, fresca di cambio allenatore con l'ingaggio di Marco Tardelli in sostituzione di Marcello Lippi: è proprio il campione del mondo 1982 a suggerire l'acquisto di Gresko a Massimo Moratti, dopo averlo ammirato da avversario ai già citati Europei Under 21 in qualità di commissario tecnico degli azzurrini. Costo dell'operazione: 14 miliardi delle vecchie lire.

Cifra considerevole, ma comunque minore rispetto agli 'standard' nerazzurri del tempo: Gresko si trova improvvisamente investito della responsabilità di presidiare la fascia sinistra, che dall'addio di Roberto Carlos nel 1996 non ha più avuto un degno padrone. A far sperare i tifosi, d'altronde, è anche l'ottimo esordio contro la Roma, bagnato con un assist per il definitivo 2-0 siglato da Alvaro Recoba: una delle poche gioie in una stagione da dimenticare per l'Inter, vera e propria polveriera dove la contestazione è sempre lì, pronta ad esplodere da un momento all'altro.

La musica pare offrire una melodia più piacevole l'anno seguente, con l'arrivo in panchina di Hector Raul Cuper, l'hombre vertical noto per la sua fama di eterno secondo, confermata al primo colpo anche sulla sponda nerazzurra del Naviglio: e qui il racconto non può che spostarsi inevitabilmente al 5 maggio 2002, all'ultimo atto di un campionato che ha visto i nerazzurri guidare costantemente la classifica. Questa, prima della 34esima giornata, recita così: Inter 69, Juventus 68, Roma 67. L'ultimo scoglio da superare prima della festa è la Lazio, il cui unico stimolo è quello di garantirsi un posto nella successiva Coppa UEFA. L'Olimpico però è interamente dalla parte dei milanesi, atto 'estremo' pur di scongiurare un eventuale successo juventino o, peggio ancora, dei rivali cittadini.

Tutto sembra andare per il verso giusto fino a quando, sul risultato di 1-2, si palesa l'imponderabile: Gresko, proprio lui, nel tentativo di accomodare il pallone di testa tra le braccia di Toldo, sforna un assist involontario per il rapace Karel Poborsky, che non si fa pregare e fa 2-2. Una mazzata tremenda per l'Inter che si dirige negli spogliatoi col morale a terra, per poi rientrare sul terreno di gioco in condizioni psicologiche pietose: Diego Simeone e Simone Inzaghi 'completano l'opera', infliggendo al mondo Inter una delle delusioni più cocenti del calcio moderno. Alla fine la Juventus regola senza problemi l'Udinese laureandosi campione d'Italia, ma non è l'unica beffa: in virtù del successo della Roma sul Torino, i nerazzurri scivolano dal primo al terzo posto, piazzamento che obbligherà a disputare il preliminare per l'accesso ai gironi di Champions League.

Manco a dirlo, Gresko diventa il capro espiatorio della piazza, il colpevole numero uno a cui affibbiare la responsabilità della sconfitta: questo ostracismo nei suoi confronti finirà col condizionare il soggiorno lombardo, concluso con la cessione in prestito al Parma e al Blackburn, che nel 2003 lo acquisterà a titolo definitivo. Gresko, comunque, non ha mai fatto mistero della voglia di gettarsi tutto alle spalle fin dal triplice fischio di Paparesta.