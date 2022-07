Grave infortunio per Darboe: lesione al legamento crociato del ginocchio

Il centrocampista della Roma, Ebrima Darboe, ha riportato un grave infortunio contro la Portimonense. Sarà sottoposto ad intervento chirurgico.

E’ un infortunio di grave entità, quello riportato da Ebrima Darboe nel corso dell’amichevole giocata dalla Roma lo scorso 16 luglio contro la Portimonense.

Già in un primo momento si era avuta la sensazione di un problema di non poco conto, ma gli esami strumentali hanno rivelato il peggiore degli esiti temuti.

L'articolo prosegue qui sotto

Darboe sarà sottoposto a intervento chirurgico per la lesione del legamento crociato del ginocchio destro.



Forza Ebrima! 💪 #ASRoma — AS Roma (@OfficialASRoma) July 21, 2022

“L’AS Roma comunica che Ebrima Darboe, sottoposto a esami strumentali in seguito all’infortunio riportato durante la partita amichevole contro il Portimonense, ha subito una lesione al legamento crociato del ginocchio destro.

Nei prossimi giorni il calciatore sarà sottoposto a intervento chirurgico presso la Klinik Gut di St.Moritz, diretta dal Dott. Georg Ahlbäumer”.

Un infortunio riportato a seguito di uno scontro di gioco che lo costringerà a restare per diversi mesi lontano dai campi.

Darboe, ventuno anni, ha già lasciato il ritiro giallorosso per far ritorno a Roma. Approdato in giallorosso nel 2017, ha fatto il suo esordio in Serie A nel maggio del 2021. La scorsa stagione ha totalizzato una presenza in campionato e quattro in Conference League.