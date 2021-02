Granada-Napoli dove vederla: Sky o TV8? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Andata dei sedicesimi di Europa League, Napoli a casa Granada: tutto sulla partita, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

GRANADA-NAPOLI: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Riavvinatadi alla vetta della Serie A, iin seguito al successo di misura ai danni della Juventus, il Napoli si tuffa nell'Europa League per l'inizio della fase ad eliminazione diretta della competizione. Nell'andata dei sedicesimi, azzurri di scena a Granada.

Il Napoli ha vinto il girone F di Europa League, superando Real Sociedad, alla fase successiva come seconda, e AZ, eliminata. Il Granada è invece arrivata seconda nel gruppo E dietro al PSV Eindhoven, eliminando però il PAOK di Salonicco.

Granada e Napoli non si sono mai affrontate in gara ufficiale. Per il Napoli sfide contro le spagnole non proprio esaltanti, viste le cinque vittorie in 18 incontri: negli ultimi nove un solo successo, quello contro la Real Sociedad per 1-0 nei gruppi dell'Europa League 2020/2021.

In questa pagina potete trovare tutte le informazioni su Granada-Napoli: dalle formazioni a come seguire il match in tv e streaming .

ORARIO GRANADA-NAPOLI

La gara tra Granada e Napoli dei sedicesimi di Europa League si giocherà all' Estadio Nuevo Los Cármenes di Granada giovedì 18 febbraio 2021: appuntamento alle 21, gara a porte chiuse.

Granada-Napoli sarà visibile in chiaro in tv su TV8 (canale 8 del Digitale terrestre) oltre che ovviamente su Sky, dove si può seguire tutta l'Europa League. Il match sarà visibile si canali Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (252 del digitale terrestre).

Granada-Napoli potrà essere seguita in diretta streaming su tv8.it, il sito ufficiale della rete. Per gli abbonati Sky è disponibile anche la diretta streaming su Sky Go: basterà scaricare l'app dedicata su pc e notebook o su dispositivi mobili come smartphone e tablet.

In alternativa c'è anche Now Tv, servizio live e on demand di Sky: acquistando uno dei pacchetti proposti si potrà seguire anche il meglio del calcio di Sky.

Potrete seguire la sfida di Europa League tra Granada e Napoli anche grazie alla nostra diretta testuale. Sul nostro sito troverete tutte le informazioni sulla partita, dalle notizie sulle formazioni alla cronaca minuto per minuto del match fino al fischio finale.

Azzurri falcidiati dalle assenze, tra infortuni e Covid. Ci sarà Meret in porta, con Di Lorenzo, Maksimovic, Rrahmani e Mario Rui a comporre la retroguardia. Bakayoko ed Elmas (o Fabian Ruiz) in mezzo, mentre Osimhen sarà la prima punta davanti a Politano, Zielinski e Insigne..

GRANADA (4-1-4-1): Silva; Vallejo, Perez, Duarte, Neva; Montoro; Soro, Herrera, Milla, Kenedy; Soldado

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Rrahmani, Mario Rui; Bakayoko, Elmas; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen.