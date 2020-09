Godin al Cagliari, è ufficiale: addio Inter

Il Cagliari ha annunciato l'acquisto di Diego Godin, che lascia l'Inter dopo un solo anno e si lega al club di Giulini fino al 2023.

Il sogno si trasforma in realtà. Diego Godin è ufficialmente del : l'uruguagio lascia l' e sposa il club di Giulini.

"Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare di aver acquisito dall’Inter il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Diego Godín: il forte difensore uruguaiano ha sottoscritto un accordo che lo lega ai colori rossoblù sino al 30 giugno 2023",

Contratto triennale per Godin, che dopo una stagione in nerazzurro vissuta tra più bassi che alti ma conclusa al meglio con prove super nella Final Eight di sceglie i rossoblù come prossima e - probabilmente - ultima tappa della carriera.

Sotto la gestione Conte all'Inter, il 2019/2020 dell'uruguagio ha fatto registrare 36 presenze e 2 goal.