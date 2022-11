GOAL50 2022: Mohamed Salah contro Sadio Mané

Mohamed Salah e Sadio Mané non stanno giocando i Mondiali, ma sono entrambi dei candidati credibilissimi alla vittoria della GOAL50.

La GOAL50 offre ai lettori di GOAL l'opportunità di scegliere i migliori giocatori e giocatrici del mondo, nonché di celebrare alcuni dei grandi campioni del passato nella sezione World Cup Wonders.

Mohamed Salah e Sadio Mané non stanno giocando i Mondiali per motivi diversi, ma i due ex compagni di squadra al Liverpool dovrebbero essere due reali contendenti per la vittoria della GOAL50 maschile.

Ci sono 2.450 duelli in ogni sezione della GOAL50, ma sicuramente quella tra Salah e Mané rappresenta uno degli scontri più attesi.

L'assenza di Mané dai Mondiali è un duro colpo per tutti gli appassionati di questo sport, non solo per i tifosi senegalesi. Sadio è arrivato secondo nella classifica del Pallone d'Oro, dietro al solo Karim Benzema, al culmine di un anno sensazionale.

È stato il miglior giocatore del torneo alla Coppa d'Africa in Camerun, segnando il rigore decisivo per il primo trionfo assoluto del Senegal, e poi ha portato i Teranga Lions alla qualificazione alla Coppa del Mondo, eliminando l'Egitto di Salah nei playoff.

La sua ultima stagione in Premier League gli è valsa un'altra nomination alla PFA Team of the Year, anche grazie all'annata del Liverpool, che ha conteso la Premier League al Manchester City e ha vinto entrambe le coppe nazionali. Mané ha anche segnato cinque reti, contro le otto di Salah, in Champions League, competizione in cui i Reds hanno raggiunto la finale.

La sconfitta contro il Real Madrid è stato l'ultimo atto di Mané con la maglia del Liverpool, prima di trasferirsi al Bayern, dove è prontamente tornato a segnare in Bundesliga.

Manca dai Mondiali anche Salah, che durante le scorse settimane stava dimostrando di poter tornare ai livelli di fine 2021, prima che i campionati venissero sospesi per il torneo in Qatar.

L'egiziano ha messo a segno 14 goal in 21 presenze con il Liverpool durante la prima parte della stagione: un pericolo costante per tutte le difese con il suo ritmo, la sua etica del lavoro e le sue conclusioni sempre precise.

Come Mané, Salah è stato votato per due volte calciatore africano dell'anno. In qualità di capocannoniere africano di tutti i tempi in Premier League e tre volte vincitore della Scarpa d'Oro, è tra i favoriti per vincere la GOAL50.

Le votazioni sono aperte dal 15 novembre al 18 dicembre. Non potrebbe essere più semplice, quindi vota!

Ricorda, non è la nostra lista, è la tua.

