Goal e velocità, nel segno del fratello Mario: Noha Lemina brilla contro la Juventus

Il fratello dell'ex centrocampista bianconero gioca una delle sue migliori partite con il PSG nella sfida di Youth League.

Per lui quella contro la Juventus non è una partita come le altre: anche perché aveva 10 anni quando suo fratello Mario ha iniziato a vestire la maglia bianconero. Insomma, è cresciuto, in parte, guardandolo: il cognome comunque non inganna. Noha Lemina ha del talento.

Rispetto al fratello, però, è un giocatore diverso, in primis per il ruolo: il giovane classe 2005 del PSG è un attaccante che può giocare sia esterno che come centravanti, Mario, invece, si sa, è un centrocampista.

Il "verbo", però, è quello di chi sa dare "del tu" al pallone, e questo li accomuna, nonostante Mario sia stato protagonista di pochi campinati di vertice, tutti in bianconero tra l'altro. Ma non importa.

La gara di Youth League ha consegnato un messaggio chiaro al calcio europeo: Noha sta crescendo bene con la maglia dei parigini e la sfida con la Juventus lo ha confermato.

A 17 anni compiuti lo scorso 17 giugno fa parte della squadra Under 19 del PSG, bruciando le tappe: da un punto di vista formativo, è un buon segnale.

Il resto lo dice il campo, che nella fattispecie recita il verbo della rete contro la formazione di Paolo Montero: un destro preciso dall'interno dell'area di rigore, su assist di Gharbi, con corsa verso il pubblico presente a bordocampo.

Il sorriso del numero 11, dopo il 5-1 parziale, non inganna: la somiglianza nell'espressione del volto pure. Sarà anche diverso, come ruolo, ma il gene è quello.

Forse anche potenzialmente più interessante, se continua ad abbinare forza e velocità come fatto nelle giovanili del PSG: segnali dal futuro, insomma. Un altro Lemina si presenta al calcio europeo.