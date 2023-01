Nasce "B Italian": il nuovo programma Twitch di GOAL e Social Media Soccer sulla Serie B

I protagonisti della Serie B, i talenti, l’analisi di Marco Amelia: il Campionato degli italiani raccontato su Twitch da GOAL e Social Media Soccer.

Un nuovo modo di raccontare la Serie BKT, i suoi protagonisti, i suoi talenti. Parte B ITALIAN, nuovo format targato GOAL Italia e Social Media Soccer: sarà il primo programma interamente dedicato alla Serie BKT su Twitch.

Un appuntamento fisso settimanale per analizzare gli aspetti tecnico-tattici delle squadre, parlare dei protagonisti di oggi e presentare i campioni del domani.

B ITALIAN andrà in onda ogni lunedì dalle ore 19:00 sul canale Twitch di GOAL Italia: un’ora di analisi sulla giornata della serie cadetta, e non solo, impreziosita dalla presenza di un talent d’eccezione, l’allenatore ed ex Campione del Mondo, Marco Amelia, che con il suo focus tattico si soffermerà ogni puntata su una delle 20 squadre del campionato.

“La presenza in Serie B di alcuni miei ex compagni del Mondiale 2006 ha rappresentato uno stimolo in più per far parte di questo progetto”, spiega Amelia. “È un modo per ricordare un periodo in cui l’Italia esprimeva giovani talenti di assoluto valore che hanno portato la Nazionale Under 21 e quella maggiore a vincere Europeo e Coppa del Mondo. Oggi quegli stessi talenti che in campo facevano la differenza stanno esprimendo anche in panchina le loro qualità e credo sia un aspetto positivo per il movimento calcistico italiano. L’idea poi di valorizzare il campionato di Serie B attraverso un’analisi tecnica e tattica delle singole squadre mi è piaciuta molto: proveremo a spiegare in modo semplice e comprensibile ciò che un allenatore osserva e analizza per prepararsi ad affrontare una squadra avversaria”.

L’obiettivo di B ITALIAN, però, non si ferma al racconto dei temi di giornata della Serie BKT: ogni settimana la lente d’ingrandimento del programma si soffermerà sui migliori giovani di quello che è considerato “il campionato degli italiani”.

Il primo appuntamento con B ITALIAN è fissato per lunedì 23 gennaio 2023 alle ore 19:00 sul canale Twitch di GOAL Italia: ospite della puntata d’esordio il centrocampista del Palermo Jacopo Segre. Puntata che avrà un ampio spazio dedicato proprio alla squadra rosanero, con l’analisi tattica della formazione allenata da Corini a firma Marco Amelia.