Giuseppe Rossi scalpita: "Mi sento alla grande, voglio giocare in Europa"

Fermato spesso dagli infortuni in carriera, Giuseppe Rossi non vede l'ora di tornare in campo: "Se mi arriva una chiamata devo farmi trovare pronto".

Svincolato dal luglio del 2018, dopo soli sei mesi passati a indossare la maglia del in quella si è rivelata essere al momento la sua ultima esperienza in , Giuseppe Rossi ora è pronto a fare il suo ritorno in campo.

Intervistato dal 'Corriere dello Sport' a margine di una partita di beneficenza giocata a New York, il talento cresciuto tra le giovanili del e del ha annunciato la sua voglia di tornare a giocare in Europa.

"Adesso sto bene, mi sento alla grande, ho tanta voglia. Ogni giorno sto due, tre ore tra palestra e campo, devo farlo perché se mi arriva una chiamata devo farmi trovare pronto. Voglio giocare in Europa, spero tanto di poterla ritrovare".

Colpito spesso da gravi infortuni nel corso di tutta la sua carriera, l'ex attaccante della ha poi voluto riservare un messaggio speciale a una città che in passato gli ha dato molto. Per il momento però Rossi non se la sente di sbilanciarsi sul proprio futuro.

"Sinceramente, non mi ha chiamato nessuno. Tornare a Firenze sarebbe fantastico, sarebbe una cosa stupenda, i tifosi ancora mi ricordano la tripletta alla ".

Residente in New Jersey, così come il nuovo proprietario della Fiorentina Rocco Commisso, Rossi ha commentato il recente cambio di proprietà del club viola.

"Personalmente non lo conosco, purtroppo, ma sono fiero che un italoamericano come lui sia entrato. È una persona seria, promette poco ma fa molto di più. Joe Barone? Lui lo conosco meglio, è bravo, generoso, un grande intenditore di calcio. La Fiorentina con loro è in buone mani".

Una battuta, infine, su un suo possibile ritorno in maglia viola a 32 anni.