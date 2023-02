Pepito Rossi ci riprova: c'è l'ok, ritorna alla SPAL in Serie B

Rientro importante per l'attaccante ex Fiorentina, che giocherà nuovamente a Ferrara, come fatto nella passata stagione.

Quando Giuseppe Rossi ha accettato la proposta della SPAL, alla fine del 2021, tutti pensavano potesse essere la scelta giusta per dare un'altra possibilità alla carriera di un giocatore straordinario, condizionato e frenato dagli infortuni. E, in effetti, in parte è stato così.

"Pepito" ha messo a segno tre reti nell'arco di pochi mesi, nonostante nuovi guai fisici con cui ha dovuto fare i conti, anche a campionato in corso: l'esperienza in Serie B, insomma, è stata agrodolce.

Come, del resto, agrodolce è stato il finale: scadenza di contratto con la SPAL e nuovi dubbi sul futuro del trentasettenne (compiuti, gli anni, a inizio febbraio): per lui si è profilato, però, un ritorno importante.

Dopo essersi allenato per diverse settimane per testare la condizione fisica, alla fine "Pepito" Rossi ha raggiunto l'intesa proprio con il club di Joe Tacopina per il rientro in campo da giocatore della SPAL.

Insomma, un "atto secondo" che si concretizza e si materializza, a distanza di pochi mesi dalla prima esperienza in cadetteria con gli estensi: la formazione biancazzurra ha da poco cambiato guida tecnica, con l'esonero di Daniele De Rossi e la nomina di Massimo Oddo.

Una svolta dietro l'altra, alla ricerca di quella definitiva dal punto di vista del rendimento in campionato: "Pepito" Rossi ci riprova.