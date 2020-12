Nuova avventura per Giovanni Kean: il fratello di Moise al Termoli in Eccellenza

Fratello dell’attaccante del PSG e della Nazionale, Giovanni Kean si è unito al Termoli, club molisano che milita in Eccellenza.

Un Kean protagonista del calciomercato. Non si tratta di Moise, l’ex gioiello della che la scorsa estate si è trasferito in prestito dall’ al , bensì di suo fratello maggiore Giovanni.

Dopo aver iniziato la stagione con l’Atletico (per lui 3 goal in 5 partite) ha deciso di trasferirsi in Molise dove ad attenderlo c’è una nuova avventura con il Termoli.

Ad annunciare il buon esito della trattativa è stato il club che milita nel campionato di Eccellenza molisana.

Giovanni Kean, che può vantare anche in esperienze in Serie D e Lega Pro, non ha nascosto la sua soddisfazione per il buon esito della trattativa.