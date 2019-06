Giamaica-Italia Femminile dove vederla: Sky o Rai? Canale tv e diretta streaming

L'Italia Femminile torna in campo ai Mondiali contro la Giamaica: tutte le info sulle formazioni e su come seguire la gara in tv e streaming.

Sono iniziati nel migliore dei modi i Mondiali in corso di svolgimento in per l' Femminile: le azzurre hanno la grande opportunità di ipotecare il passaggio agli ottavi di finale contro la Giamaica.

Stupendo successo in rimonta sull' all'esordio: protagonista con la doppietta decisiva Barbara Bonansea, assolutamente la migliore in campo essendo addirittura andata a un passo dalla personale tripletta (cancellata dal VAR).

Meno bene, invece, la prima gara delle caraibiche, 'maltrattate' dal forte nel primo gettone in assoluto della loro storia ai Mondiali, dopo cinque mancate qualificazioni e due non partecipazioni per via di mancanza di fondi.

Le azzurre affronteranno poi proprio le brasiliane il 18 giugno nello scontro che potrebbe decretare la squadra vincitrice del gruppo C.

In questo articolo troverete tutto il necessario su Giamaica-Italia Femminile: dalle notizie sulle formazioni alle indicazioni su come seguire la partita in diretta tv e streaming.

GIAMAICA-ITALIA FEMMINILE IN TV E STREAMING

PARTITA Giamaica-Italia Femminile DATA 14 giugno 2019, 18.00 DOVE Stade Auguste-Delaune II, ARBITRO Anna-Marie Keighley (NZL) TV Rai, Sky STREAMING RaiPlay, Sky Go

ORARIO GIAMAICA-ITALIA FEMMINILE

Giamaica-Italia Femminile si giocherà alle ore 18 di venerdì 14 giugno 2019 allo 'Stade Auguste-Delaune II' di Reims. Ad arbitrare l'incontro la neozelandese Anna-Marie Keighley.

La sfida tra Giamaica e Italia Femminile sarà visibile su Sky ai canali Sky Sport Uno (201 del satellite e 472 del digitale terrestre) e Sky Sport Mondiali (202 del satellite e 473 del digitale terrestre). Match trasmesso anche in chiaro dalla Rai sul canale Rai 2.

Gli abbonati Sky potranno guardare Giamaica-Italia Femminile in diretta grazie al servizio Sky Go. Chi non è abbonato potrà seguire il match su RaiPlay in maniera gratuita e senza registrazione.

IN DIRETTA SU GOAL

Goal vi offrirà gli aggiornamenti su Giamaica-Italia Femminile a partire dalle probabili formazioni, fino alle scelte dei due commissari tecnici e alla diretta testuale con il racconto di tutte le emozioni provenienti da Reims. Per non perdervi nemmeno un dettaglio e fare il tifo per le azzurre.

GIAMAICA (4-3-3): Schneider; Bond-Flasza, A.Swaby, Plummer, Blackwood; Sweatman, Solaun, C.Swaby; Matthews, Shaw, Carter.

ITALIA (4-3-1-2): Giuliani; Guagni, Gama, Linari, Bartoli; Bergamaschi, Giugliano, Cernoia; Girelli; Bonansea, Sabatino.