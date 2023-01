Nuova squadra per Ghoulam: ufficiale la firma con l'Angers

L'Angers mette sotto contratto Faouzi Ghoulam: il terzino algerino ex Napoli si stava già allenando col club ultimo in Ligue 1.

L'attesa è finita. Faouzi Ghoulam ha una nuova squadra. Dopo essersi allenato con l'Angers per circa un mese, il club francese ne ha annunciato il tesseramento.

L'ex terzino sinistro del Napoli, dopo l'addio agli azzurri in estate, può dunque proiettarsi in una nuova avventura: missione non facile quella dell'algerino, visto l'ultimo posto in Ligue 1 occupato dall'Angers.

Contratto fino al termine della stagione e Ghoulam pronto nuovamente a respirare il clima delle gare ufficiali, con l'obiettivo di buttarsi definitivamente alle spalle anni bui legati ai gravi infortuni subiti e ad una forma mai tornata al top.

Dopo essersi aggregato al Saint-Etienne, squadra nella quale è cresciuto ma con cui non ha trovato l'intesa per il tesseramento a dicembre, Ghoulam riparte dall'Angers.