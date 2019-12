Genoa-Sampdoria dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Genoa e Sampdoria si sfidano nel Derby della Lanterna, anticipo della 16ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla.

Il Deby della Lanterna fra il di Thiago Motta e la di Claudio Ranieri infiamma il sabato sera della 16ª giornata di . Nell'anticipo serale del sabato sono in palio, oltre alla supremazia cittadina, punti pesanti in chiave salvezza: i rossoblù sono terzultimi con 11 punti, frutto di 2 vittorie, 5 pareggi e 8 sconfitte, i blucerchiati quartultimi a quota 12 con un cammino di 3 vittorie, 3 pareggi e 9 sconfitte.

Nei 36 derby disputati in Serie A fra le due squadre genovesi, i doriani conducono sul piano statistico con 14 vittorie, a fronte di 13 pareggi e 9 affermazioni del Grifone. Il successo nella stracittadina manca complessivamente ai rossoblù dall'8 maggio 2011, quando la squadra guidata da Ballardini si impose 2-1 con le reti di Floro Flores e Boselli che mandarano in Serie B la Sampdoria.

Tra le squadre presenti in Serie A nelle ultime 2 stagioni, il Genoa è quella che ha conquistato meno punti nell'anno solare (29) e che ha vinto di meno (5). Di contro la Sampdoria è la formazione che ha segnato di meno nei primi tempi nei 5 top campionati europei (2 goal, come il Vigo).

Sotto la guida di Ranieri, che diventerà il primo tecnico nell'era dei 3 punti ad aver allenato in Serie A in tutti e 4 i maggiori derby cittadini (Genova, Milano, e ), i blucerchiati hanno aumentato notevolmente la loro media punti nelle ultime 8 gare, passata da 0,4 a 1,1. Tre pareggi e una sconfitta per il Grifone nelle ultime 4 giornate, un pareggio, una vittoria e 2 sconfitte consecutive invece per i blucerchiati nelle ultime 4 gare giocate.

Christian Kouamé, fuori a lungo per la rottura del crociato, è il miglior marcatore del Genoa con 5 reti, Fabio Quagliarella, Manolo Gabbiadini e Gastón Ramirez sono invece i giocatori più prolifici della Sampdoria con 3 reti realizzate a testa. In questa pagina tutte le informazioni su Genoa-Sampdoria: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO GENOA-SAMPDORIA

Il derby Genoa-Sampdoria si disputerà la sera di sabato 14 dicembre 2019 nel palcoscenico dello Stadio Luigi Ferraris di Genova. Il fischio d'inizio della gara, che sarà diretta dal signor Daniele Doveri della sezione di Roma 1, è previsto per le ore 20.45. Sarà il 73° Derby della Lanterna in Serie A fra le due squadre.

Sarà DAZN a trasmettere in esclusiva in diretta il Derby della Lanterna Genoa-Sampdoria. Quest'ultimo sarà visibile per gli abbonati anche sulle moderne smart tv compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X), oppure a un dispositivo come Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Genoa-Sampdoria sarà disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv anche attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q. La telecronaca della gara sarà affidata a Pierluigi Pardo, che sarà supportato da Dario Marcolin al commento tecnico.

Gli utenti DAZN potranno seguire Genoa-Sampdoria in diretta streaming anche sul proprio pc o notebook, collegandosi al sito ufficiale della piattaforma, e su dispositivi mobili quali tablet e smartphone, scaricando l'applicazione per sistemi iOS e Android e successivamente avviandola e selezionando la partita dal palinsesto.

Dopo il fischio finale, gli highlights di Genoa-Sampdoria e l'evento integrale saranno resi disponibili per la visione on demand.

Thiago Motta, viste le squalifiche in attacco di Pandev e Agudelo, nel suo 3-4-1-2 vara il tandem offensivo composto da Pinamonti e Favilli. Sulla trequarti spazio a Cassata a sostegno, mentre a centrocampo la regia sarà affidata a Schöne, con Sturaro al suo fianco e Ghiglione e Ankersen a spingere sulle due fasce. Fra i pali il portiere titolare Radu, mentre la linea a tre difensiva vedrà Biraschi e Romero affiancare capitan Criscito. Indisponibili per infortunio anche Lerager e Cristian Zapata.

Ranieri si affiderà al 4-3-1-2, con l'uruguaiano Ramirez alle spalle della coppia d'attacco formata da Gabbiadini e Quagliarella. In mediana Ekdal sarà il regista, con Vieira e Linetty mezzali. Dietro a destra Depaoli, pienamente ristabilito, potrebbe scalzare Thorsby, con Murru confermato sulla fascia mancina e al centro Alex Ferrari in coppia con il gambiano Colley. Indisponibili per infortunio Jankto, Barreto e Bertolacci in mediana, Bereszynski a destra e Bonazzoli davanti.

GENOA (3-4-1-2): I. Radu; Biraschi, Romero, Criscito; Ghiglione, Sturaro, Schöne, Ankersen; Cassata; Pinamonti, Favilli.

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Depaoli, A. Ferrari, Colley, Murru; Vieira, Ekdal, Linetty; Ramirez; Gabbiadini, Quagliarella.