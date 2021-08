Genoa-Napoli dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Genoa ospita il Napoli per una sfida valida per il secondo turno di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

GENOA-NAPOLI: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Genoa-Napoli

Genoa-Napoli Data: 29 agosto 2021

29 agosto 2021 Orario: 18.30

18.30 Canale tv: DAZN

Streaming: DAZN

Primo impegno esterno, in questo campionato, per il nuovo Napoli di Luciano Spalletti. La compagine partenopea infatti, sarà impegnata nel secondo turno della Serie A 2021/2022 sul campo del Genoa di Davide Ballardini.

Segui Genoa-Napoli solo su DAZN. Attiva ora

Le due squadre arrivano a questo appuntamento con umori evidentemente diversi. I liguri infatti hanno esordito nel torneo perdendo in maniera netta sul campo dell’Inter campione d’Italia (4-0 al Giuseppe Meazza con reti di Skriniar, Calhanoglu, Vidal e Dzeko). Al di là della sconfitta, i rossoblù hanno proposto una prova poco convincente e saranno quindi chiamati al riscatto davanti ai propri tifosi.

Debutto con vittoria invece per gli azzurri. Il Napoli infatti è reduce dal successo per 2-0, con reti nella ripresa di Insigne ed Elmas, del ‘Diego Armando Maradona’ contro il neopromosso Venezia.

Quello che andrà in scena sarà il confronto numero 99 tra le due compagini in Serie A. Il bilancio sorride al Napoli in virtù delle 38 vittorie conseguite a fronte dei 34 pareggi e delle 26 affermazioni del Genoa.

Partenopei e rossoblù si sono affrontati per l’ultima volta lo scorso lo scorso 6 febbraio, in occasione di un match valido per il ventunesimo turno del campionato di Serie A 2020/2021. In quell’occasione ad imporsi è stato il Genoa per 2-1 grazie ad una doppietta di Goran Pandev. Inutile nel finale la rete di Matteo Politano.

Il brasiliano, tuttavia, è rimasto all'asciutto nelle ultime 4 gare di Serie A disputate con il Milan, dopo aver fatto goal nelle precedenti 3In questa pagina tutte le informazioni su Genoa-Napoli: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO GENOA-NAPOLI

Genoa-Napoli, match valido per la seconda giornata di campionato, si disputerà domenica 29 agosto 2021 allo stadio Luigi Ferraris di Genova. Per l’occasione, l’impianto potrà ospitare il 50% degli spettatori rispetto alla propria capienza massima. Il calcio d’inizio è stato programmato alle 18.30, a dirigere la contesa sarà l’arbitro Di Bello.

La sfida che vedrà opposte Genoa e Napoli verrà trasmessa in diretta e esclusiva da DAZN. Sarà quindi visibile per gli abbonati su smart tv compatibili con l’apposita app o, in alternativa, su tutte le tipologie di televisori collegandoli ad una console PlayStation 4 o 5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast, o ancora al TIMVISION BOX.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

La telecronaca di Genoa-Napoli è stata affidata a Stefano Borghi, mentre il commento tecnico sarà curato da Dario Marcolin.

Essendo trasmessa da DAZN, Genoa-Napoli sarà ovviamente visibile in streaming. Gli abbonati potranno quindi seguire la partita su dispositivi mobili come smartphone e tablet attraverso l’apposita app compatibile con i sistemi Android e iOS, o ancora su pc e notebook collegandosi al sito ufficiale della piattaforma.

Come di consueto, al termine dalla gara, saranno disponibili in modalità on demand sia gli highlight del match che l’evento integrale.

Un’altra opzione per non perdersi un solo istante diè rappresentata dalla diretta testuale proposta da. Vi racconteremo tutte le fasi salienti del match ed i suoi eventi, minuto per minuto dal calcio d'inizio fino al triplice fischio finale.

Davide Ballardini disegnerà il Genoa con il suo ormai consueto 3-5-2. Biraschi, Vanheusden e Masiello comporranno il terzetto difensivo davanti a Sirigu, mentre Sabelli e Criscito saranno chiamati a presidiare gli esterni. Chiavi del centrocampo affidate a Badelj, mentre in attacco dovrebbe essere Ekuban al fianco di Pandev.

Problemi di formazione per Luciano Spalletti che, oltre agli indisponibili Ghoulam, Demme, Mertens, Ounas e Zielinski, non potrà contare nemmeno sullo squalificato Osimhen. Nel cuore della difesa davanti a Meret dovrebbe esserci Manolas al fianco di Koulibaly, mentre Lobotka verrà affiancato da Fabian Ruiz ed Elmas in mediana. Insigne agirà da punta centrale, supportato da Politano e Lozano.

GENOA (3-5-2): Sirigu; Biraschi, Vanheusden, Masiello; Sabelli, Sturaro, Badelj, Hernani, Criscito; Pandev, Ekuban.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Lobotka, Elmas; Politano, Insigne, Lozano.